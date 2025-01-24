У Харкові чоловік купив за 8000 водійське посвідчення — що вирішив суд

Харків'янин отримав умовний термін за використання фальшивого водійського посвідчення.

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Червонозаводський районний суд Харкова розглянув справу щодо чоловіка, який надав поліції фальшиве посвідчення водія. Це не перше правопорушення обвинуваченого, що вплинуло на рішення суду.

Згідно вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова суду у справі № 646/124/25, на початку березня 2024 року чоловік замовив фальшивий документ, передавши свої дані, копію паспорта та зразок підпису. За послугу він сплатив 8000 гривень. Отримане посвідчення, яке не відповідало офіційним бланкам, доставили через відділення «Нової пошти».

17 травня 2024 року під час перевірки документів поліцією чоловік свідомо пред’явив підробку. У суді він визнав свою провину, щиро розкаявся і надав свідчення, що підтверджують обставини справи.

Суд врахував каяття як пом’якшувальну обставину, однак рецидив злочинів — як обтяжувальну. Згідно з рішенням, обвинуваченого засудили до 5 років позбавлення волі, застосувавши принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Реальний термін ув’язнення замінили на трирічний іспитовий строк. Протягом цього часу чоловік зобов’язаний дотримуватися встановлених правил і не вчиняти нових правопорушень.

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