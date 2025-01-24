Какие существуют ограничения и запреты для наименования юридического лица

20:19, 24 января 2025
Название юридического лица не может совпадать с наименованием другого и содержать термины или символики, противоречащие украинскому законодательству.
Отдел государственной регистрации общественных формирований в Винницкой области объясняет, какие ограничения и запреты существуют в отношении наименования юридического лица.
Требования к наименованию юридического лица или его обособленного подразделения определяются ст. 16 Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».
Согласно ч. 4 ст. 16 Закона, наименование юридического лица не может быть тождественно наименованию другого юридического лица (кроме органов местного самоуправления).
Согласно ч. 5 ст. 16 Закона, в наименовании юридических лиц, их обособленных подразделений запрещается использовать:
- полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления, или производные от этих наименований, или исторические государственные наименования, перечень которых устанавливает Кабинет Министров Украины – в наименованиях юридических лиц частного права;
- символику коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, запрет на использование которых установлен Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики»;
- символику российской имперской политики в соответствии с Законом Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии»;
- символику военного вторжения русского тоталитарного режима в Украину;
- сроки, аббревиатуры, производные термины, запрещение использования которых предусмотрено законом.
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