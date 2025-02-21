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Судья остался на оккупированной территории, но потом вдруг вернулся в Украину через ЕС – к судье возникли вопросы

07:35, 21 февраля 2025
Судью подозревали в государственной измене, а его сын является сотрудником ФСБ РФ и десять лет находится в розыске.
Судья остался на оккупированной территории, но потом вдруг вернулся в Украину через ЕС – к судье возникли вопросы
Фото: Здание Двуречанского районного суда
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Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело в отношении бывшего председателя Двуречанского районного суда Харьковской области Юрия Гниздилова.

После оккупации войсками РФ в феврале 2022 года Двуречанского района Харьковской области, судья Юрий Гниздилов остался на оккупированной территории.

При этом, по данным СБУ и ГБР, Юрий Гниздилов не только остался в оккупации, но и начал активно сотрудничать с оккупационной администрацией и поддерживать действия РФ.

О том, что Юрий Гниздилов сотрудничал с оккупационной администрацией, агитировал трудоустраиваться в органы оккупационных властей и якобы сам ждал назначения на должность в указанных «органах власти», правоохранительным органам рассказали свидетели – местные жители.

Также в распоряжении СБУ оказалась видеозапись от 28 июля 2022 года, согласно которой Юрий Гниздилов, находясь в пгт. Двуречная, принял участие в мероприятии «День Крещения Руси», которое проводила Украинская православная церковь Московского патриархата. Во время указанного мероприятия Юрий Гниздилов находился во главе крестного хода с религиозной атрибутикой. При этом в ходе мероприятия проводилась церемония благословения и освящения российских военных и их техники.

В августе-сентябре 2022 года Юрий Гниздилов стал фигурантом ряда уголовных производств по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

А уже после освобождения пгт. Двуречная в сентябре 2022 года, во время обыска места жительства судьи, у него дома была обнаружена российская агитационная литература и георгиевские ленточки.

Сам судья освобождения пгт. Двуречная не дождался и заранее уехал на территорию РФ.

Также выяснилась интересная деталь – сын Юрия Гниздилова, Илья Гниздилов, является сотрудником ФСБ РФ.

До 2014 года Илья Гниздилов проходил службу в должности оперуполномоченного 3 сектора отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Управления СБУ в Севастополе.

Однако после аннексии Крыма Илья Гниздилов не только остался в Крыму, но и в дальнейшем занял пост старшего уполномоченного отдела экономической безопасности Управления ФСБ РФ в Республике Крым и Севастополь.

В июле 2015 года Илья Гниздилов был объявлен украинской стороной в розыск за дезертирство (ч. 1 ст. 408 УК).

Юрий Гниздилов, по данным следствия, все это время поддерживал тесные отношения с сыном. 

Впрочем, история судьи Юрия Гниздилова на этом не завершилась.

Дело в том, что в том же 2022 году судья Юрий Гниздилов вышел на связь со следствием, а 7 декабря 2022 был даже допрошен в качестве свидетеля. 

Как оказалось, в августе 2022 года судья, через территорию РФ, выехал в Литовскую республику, а в ноябре того же года судья вернулся в Украину.

Во время допроса судья рассказал, что его контакты с оккупационной администрацией были обусловлены исключительно желанием сохранить судебные дела и имущество суда.

При этом, по словам Юрия Гниздилова, представители оккупационной администрации угрожали ему и фактически принуждали к сотрудничеству.

Также судья сообщил, что ему фактически не разрешали покидать территорию Двуречанского района, а выехать на территорию РФ в августе 2022 года Юрий Гниздилов смог, по его словам, лишь путем обмана представителей оккупационной администрации.

28 декабря 2022 года решением председателя Верховного Суда Юрий Гниздилов был откомандирован в состав Чугуевского городского суда Харьковской области.

9 января 2023 года он приступил к исполнению обязанностей судьи указанного суда.

Хотя досудебное расследование в отношении судьи продолжается, однако правоохранительные органы считают, что достаточные основания для уведомления о подозрении Юрию Гнездилову отсутствуют.

Вместе с тем Харьковская областная прокуратура все же пришла к выводу о нарушении судьей норм судейской этики и обратилась в Высший совет правосудия с дисциплинарной жалобой.

Соответственно, Вторая дисциплинарная палата ВСП решила, что речь идет о допущении судьей поведения, которое порочит звание судьи или подрывает авторитет правосудия, в частности, в вопросах морали и честности.

17 февраля 2025 года дисциплинарная палата ВСП открыла в отношении Юрия Гниздилова дисциплинарное дело.

Автор Вячеслав Хрипун

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ЕС ВСП

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