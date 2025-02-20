Ольга Стефанишина обсудила с представителями МВФ состояние выполнения обязательств в сфере правосудия и противодействия коррупции

Ольга Стефанишина обсудила с международными партнерами состояние выполнения Украиной обязательств в сфере правосудия и противодействия коррупции в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках Программы расширенного финансирования и Плана ЕС для Украины «Ukraine Facility».

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», миссия МВФ во главе с Гевином Греем, прибывшая 20 февраля в Киев, провела встречи с руководством налогового и бюджетного комитетов. По результатам встречи с представителями миссии МВФ глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа подчеркнула, что на создании административного суда МВФ продолжает акцентировать большое внимание и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в ближайшее время.

Также сегодня в Минюсте состоялась встреча с представителями миссии Международного валютного фонда для обсуждения седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF), передает официальный сайт ведомства.

Вице-премьер-министр – Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина обсудила с международными партнерами состояние выполнения Украиной обязательств в сфере правосудия и противодействия коррупции в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках Программы расширенного финансирования и Плана ЕС для Украины «Ukraine Facility».

Также во встрече приняли участие заместитель председателя миссии Тревор Лессард, старший экономист миссии Хейко Хессе, Постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тоффано, экономист Представительства МВФ в Украине Игорь Шпак и Представитель Правительства и Национального Банка Украины при Представительстве МВФ в Украине Влад Рашкован.

От украинской стороны присутствовали заместитель Министра юстиции Украины Александр Банчук, Первый заместитель Министра финансов Украины Денис Улютин и советница Министра финансов Украины Юлия Пашко.

Участники признали важность согласования видения стратегических направлений дальнейших реформ во время следующих раундов консультаций. Это важно для обеспечения дальнейшей поддержки Украины со стороны международных партнеров и успешного внедрения необходимых реформ, добавили в Минюсте.

Напомним, как ранее мы писали, для того чтобы пересмотр был успешный, Украина должна была выполнить ряд реформ, определенных осенью МВФ в меморандуме – в частности принять изменения в УПК и закон о новом высшем административном суде. Впрочем, их исполнение сталкивается с вопросами от юридического сообщества относительно целесообразности расширения возможностей давления на бизнес путем усиления роли правоохранителей в УПК, а также целесообразности создания целого отдельного спецсуда, предназначенного именно для рассмотрения дел против кадровых комиссий с решающим голосом иностранцев.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что предметом является обсуждение с представителями власти Украины 7-го пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Если Украина успешно пройдет этот пересмотр, то получит в бюджет 917,54 млн долларов, что по сравнению с некоторыми грантами является относительно небольшой суммой.

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