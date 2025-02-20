Ольга Стефанішина обговорила з представниками МВФ стан виконання зобов’язань у сфері правосуддя та протидії корупції

Ольга Стефанішина обговорила з міжнародними партнерами стан виконання Україною зобов’язань у сфері правосуддя та протидії корупції відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику в межах Програми розширеного фінансування та Плану ЄС для України «Ukraine Facility».

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм, яка 20 лютого прибула до Києва, провела зустрічі з керівництвом податкового та бюджетного комітетів.

Також сьогодні у Мін’юсті відбулася зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду задля обговорення сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF), передає офіційний сайт відомства.

Віцепрем’єр-міністерка – Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина обговорила з міжнародними партнерами стан виконання Україною зобов’язань у сфері правосуддя та протидії корупції відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику в межах Програми розширеного фінансування та Плану ЄС для України «Ukraine Facility».

Також участь у зустрічі взяли заступник голови місії Тревор Лессард, старший економіст місії Хейко Хессе, Постійний представник МВФ в Україні Прішила Тоффано, економіст Представництва МВФ в Україні Ігор Шпак та Представник Уряду та Національного Банку України при Представництві МВФ в Україні Влад Рашкован.

Від української сторони були присутні: заступник Міністерки юстиції України Олександр Банчук, Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін та радниця Міністра фінансів України Юлія Пашко.

Учасники визнали важливість узгодження бачення стратегічних напрямів подальших реформ під час наступних раундів консультацій. Це має важливе значення для забезпечення подальшої підтримки України з боку міжнародних партнерів та успішного впровадження необхідних реформ, додали у Мін’юсті.

Також «Судово-юридична газета» писала, что предметом є обговорення з представниками влади України 7-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Якщо Україна успішно пройде цей перегляд, то отримає до бюджету 917,54 млн доларів, що, порівняно з деякими грантами, є відносно невеликою сумою.

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