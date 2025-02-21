Суддя залишився на окупованій території, але потім раптом повернувся в Україну через ЄС – до судді є запитання

Суддю підозрювали у державній зраді, а його син є співробітником ФСБ РФ та десять років перебуває у розшуку.

Фото: Будівля Дворічанського районного суду

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Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно колишнього голови Дворічанського районного суду Харківської області Юрія Гніздилова.

Після окупації військами РФ у лютому 2022 року Дворічанського району Харківської області, суддя Юрій Гніздилов залишився на окупованій території.

При цьому, за даними СБУ та ДБР, Юрій Гніздилов не тільки залишився під окупацією, але й почав активно співпрацювати з окупаційною адміністрацією та підтримувати дії РФ.

Про те, що Юрій Гніздилов співпрацював з окупаційною адміністрацією, агітував працевлаштовуватися в органах окупаційної влади та й сам нібито чекав призначення на посаду у зазначених «органах влади», правоохоронним органам розповіли свідки – місцеві мешканці.

Також у розпорядженні СБУ опинився відеозапис від 28 липня 2022 року, відповідно до якого Юрій Гніздилов, знаходячись в смт. Дворічна, взяв участь у заході «День Хрещення Русі», який проводила Українська православна церква Московського патріархату. Під час зазначеного заходу Юрій Гніздилов перебував на чолі хресної ходи з релігійною атрибутикою. При цьому під час вказаного заходу проводилася церемонія благословення та освячення російських військових та їх техніки.

У серпні-вересні 2022 року Юрій Гніздилов став фігурантом низки кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

А вже після звільнення смт. Дворічна у вересні 2022 року, під час обшуку місця проживання судді, у нього вдома була виявлена російська агітаційна література та георгіївські стрічки.

Сам суддя звільнення смт. Дворічна не дочекався і заздалегідь виїхав на територію РФ.

Також з’ясувалася цікава деталь – син Юрія Гніздилова, Ілля Гніздилов, є співробітником ФСБ РФ.

До 2014 року Ілля Гніздилов проходив службу на посаді оперуповноваженого 3 сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління СБУ у місті Севастополі.

Однак після анексії Криму Ілля Гніздилов не тільки залишився у Криму, але й у подальшому зайняв посаду старшого уповноваженого відділу економічної безпеки Управління ФСБ РФ у Республіці Крим та міста Севастополь.

У липні 2015 року Ілля Гніздилов був оголошений українською стороною у розшук за дезертирство (ч. 1 ст. 408 КК).

Юрій Гніздилов, за даними слідства, весь цей час підтримував тісні відносини з сином.

Втім історія судді Юрія Гніздилова на цьому не завершилася.

Справа в тому, що у тому ж 2022 році суддя Юрій Гніздилов вийшов на зв'язок зі слідством, а 7 грудня 2022 року був навіть допитаний у якості свідка.

Як виявилося, у серпні 2022 року суддя через території РФ виїхав до Литовської республіки, а у листопаді того ж року суддя повернувся в Україну.

Під час допиту суддя розповів, що його контакти з окупаційною адміністрацією були обумовлені виключно бажанням зберегти судові справи та майно суду.

При цьому, за словами Юрія Гніздилова, представники окупаційної адміністрації погрожували йому та фактично примушували суддю до співробітництва.

Також суддя повідомив, що йому фактично не дозволяли залишати територію Дворічанського району, а виїхати на територію РФ у серпні 2022 року Юрій Гніздилов зміг, за його словами, лише шляхом обману представників окупаційної адміністрації.

28 грудня 2022 року рішенням голови Верховного Суду Юрій Гніздилов був відряджений до складу Чугуївського міського суду Харківської області.

9 січня 2023 року він приступив до виконання обов’язків судді вказаного суду.

Хоча досудове розслідування стосовно судді досі триває, однак правоохоронні органи вважають, що достатні підстави для повідомлення про підозру Юрію Гніздилову наразі відсутні.

Разом з тим, Харківська обласна прокуратура все ж дійшла висновку про порушення суддею норм суддівської етики і звернулася до Вищої ради правосуддя з дисциплінарною скаргою стосовно судді.

Відповідно, Друга дисциплінарна палата ВРП вирішила, що мова йде про допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема, в питаннях моралі та чесності.

Відтак 17 лютого 2025 року дисциплінарна палата ВРП відкрила стосовно Юрія Гніздилова дисциплінарну справу.

Автор В’ячеслав Хрипун

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