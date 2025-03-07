КАС ВС пересмотрел решение суда, где военный был уволен со службы в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за отцом

Истец подал рапорт с просьбой об увольнении с военной службы в запас из-за необходимости постоянного ухода за своим отцом, имеющим инвалидность І группы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восьмой апелляционный административный суд поделился решением КАС ВС по делу, в котором военнослужащего уволили со службы по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за отцом.

По результатам кассационного пересмотра дела № 380/16966/24 коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда согласилась с выводом Восьмого апелляционного административного суда, что в контексте Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» понятие «отсутствие» охватывает не только физическое отсутствие лица, но и его неспособность выполнять обязанности по уходу вследствие объективных обстоятельств (нахождение в плену, отбывание наказания, прохождение военной службы и т. д.). Военная служба является таким обстоятельством, которое делает фактическое осуществление ухода невозможным, поскольку военнослужащие, учитывая служебные обязанности, не могут свободно распоряжаться своим местонахождением, временем и выполнять функции, несовместимые с прохождением военной службы.

Обстоятельства дела

26 июня 2024 года истец обратился к ответчику с рапортом, в котором просил уволить его с военной службы в запас в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больным отцом, являющимся лицом с инвалидностью I группы, на основании абзаца 4 подпункта «г» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Закон № 2232-XII). Вместе с указанным рапортом истец подал доказательства, подтверждающие необходимость постоянного ухода за отцом с инвалидностью I группы и отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства его отца, которые могли бы осуществлять такой уход.

Среди представленных доказательств были документы, подтверждающие, что единственными родственниками первой степени родства, которые могли бы ухаживать за отцом, являются его два сына, оба проходящие военную службу. Также была подана письменная заявка отца, в которой он подтвердил, что из числа военнообязанных членов его семьи первой степени родства он выбирает именно истца в качестве лица, которое должно осуществлять уход.

Ответчик письмом от 10 июля 2024 года предоставил истцу ответ, в котором указал, что необходимое условие для увольнения с военной службы в запас по семейным обстоятельствам не доказано. Поэтому правовых оснований для увольнения в настоящее время нет.

Считая отказ ответчика в увольнении с военной службы на основании подпункта «г» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона № 2232-XII неправомерным, истец обратился в суд с иском.

Решением Львовского окружного административного суда от 10 октября 2024 года, оставленным без изменений постановлением Восьмого апелляционного административного суда от 17 января 2025 года, иск был частично удовлетворен.

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, ответчик подал кассационную жалобу в Верховный Суд.

Выводы КАС ВС

Согласно абзацу 13 пункта 3 части 12 статьи 26 Закона № 2232-XII, военнослужащие освобождаются от военной службы во время действия военного положения по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, если необходимо осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (мужа), который является лицом с инвалидностью I или II группы, при отсутствии других членов семьи первой или второй степени родства такого лица либо если другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

Из содержания указанной нормы следует, что для увольнения с военной службы в случае необходимости осуществления постоянного ухода за одним из родителей или родителей жены (мужа), являющихся лицами с инвалидностью I или II группы, достаточно наличия одного из следующих условий:

– отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства такого лица;

– другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

Таким образом, «отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства такого лица» означает реальное отсутствие таких лиц, которые фактически могли бы осуществлять постоянный уход за человеком с инвалидностью, нуждающимся в этом. В случае же «юридического наличия» других членов семьи первой или второй степени родства такого лица, которые фактически не могут осуществлять постоянный уход по объективным причинам (нахождение в плену, отбывание наказания, прохождение военной службы и т. д.), такое лицо считается отсутствующим в понимании предписаний абзаца 13 пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона № 2122-IX.

В контексте Закона № 2232-XII понятие «отсутствие» охватывает не только физическое отсутствие лица, но и его неспособность выполнять обязанности по уходу вследствие объективных обстоятельств.

В данном случае, хотя формально существует другой член семьи первой степени родства (брат истца), его невозможность осуществлять уход за отцом из-за прохождения военной службы является не только объективным основанием, которое делает выполнение этого обязательства невозможным, но и фактическим подтверждением отсутствия другого лица, способного обеспечить необходимый уход.

Прохождение военной службы накладывает на военнослужащего строгие ограничения в отношении свободы передвижения и выполнения любых дополнительных обязанностей, не связанных с военной деятельностью. Соответственно, его физическое присутствие в Украине не свидетельствует о возможности осуществления ухода за нетрудоспособным членом семьи.

Таким образом, прохождение военной службы братом истца не может быть достаточным основанием для отказа в увольнении другого военнослужащего, поскольку этот член семьи не может взять на себя фактическую опеку и обеспечить необходимый уход.

Увольнение одного из военнослужащих для обеспечения надлежащего ухода за лицом с инвалидностью I группы в данном случае является правомерным также с точки зрения соблюдения принципов социальной справедливости и гарантий социальной защиты.

Следовательно, отказ в увольнении истца при наличии у него обязанности по уходу за лицом с инвалидностью и отсутствии другого лица, способного реально обеспечить необходимый уход, противоречит принципам: государственных гарантий социальной защиты (статья 46 Конституции Украины); недопустимости препятствий в реализации прав человека (статья 21 Конституции Украины); приоритетности прав лиц с инвалидностью на получение надлежащего ухода (Закон Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине»).

С учетом изложенного коллегия судей пришла к выводу, что суды предыдущих инстанций обоснованно признали невозможность осуществления постоянного ухода со стороны брата истца, который проходит военную службу, существенным основанием для применения указанной нормы закона о возможности увольнения истца с военной службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.