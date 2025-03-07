Германия и Великобритания возглавят Контактную группу по обороне Украины

Берлин и Лондон заменят США в лидерстве Контактной группы по обороне Украины.

Фото: DW

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Германия и Великобритания возьмут на себя лидерство в Контактной группе по вопросам обороны Украины, которая ранее работала под руководством США. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает The Times.

Изменения произошли после того, как Вашингтон временно приостановил военную помощь Украине. Однако еще в прошлом месяце председательство в группе впервые взяла на себя Великобритания.

По словам Писториуса, главная задача новых лидеров - компенсировать потерю поддержки со стороны США, хотя бы частично.

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