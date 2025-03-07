Німеччина та Британія очолять Контактну групу з оборони України

Берлін і Лондон замінять США у лідерстві Контактної групи з оборони України.

Фото: DW

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Німеччина та Велика Британія візьмуть на себе лідерство в Контактній групі з питань оборони України, яка раніше працювала під керівництвом США. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає The Times.

Зміни відбулися після того, як Вашингтон тимчасово призупинив військову допомогу Україні. Проте ще минулого місяця головування у групі вперше взяла на себе Велика Британія.

За словами Пісторіуса, головне завдання нових лідерів – компенсувати втрату підтримки з боку США, хоча б частково.

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