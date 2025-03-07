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Чи потребує додаткової кваліфікації недбале зберігання зброї, яке призвело до завдання тяжких тілесних ушкоджень — постанова ККС ВС

13:48, 7 березня 2025
Обвинувачений спробував забрати в потерпілого зброю, у результаті чого стався раптовий постріл, від якого потерпілий помер.
Чи потребує додаткової кваліфікації недбале зберігання зброї, яке призвело до завдання тяжких тілесних ушкоджень — постанова ККС ВС
Фото: depositphotos.com
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Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, яке призвело до завдання необережних тяжких тілесних ушкоджень, повністю охоплюється ст. 264 КК України і не потребує додаткової кваліфікації за ст. 128 цього Кодексу. Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатом розгляду справи від 14 січня 2025 року № 362/5056/13-к (провадження № 51-3142км24).

У цьому провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили власника мисливської рушниці за статтями 128, 264 КК України, оскільки він порушив умови зберігання зброї та бойових припасів до неї, що призвело до вільного доступу потерпілого до вказаної зброї, який її взяв, щоб постріляти. Обвинувачений спробував забрати в потерпілого зброю, у результаті чого стався раптовий постріл. Від вогнепального поранення потерпілий помер. У касаційній скарзі засуджений стверджує про безпідставну кваліфікацію його дій за ст. 128 КК України, оскільки ця стаття охоплюється диспозицією ст. 264 КК України.

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій у частині засудження обвинуваченого за ст. 128 КК України та закрив кримінальне провадження в цій частині. На обґрунтування такого висновку ККС ВС зазначив, що обов’язковою ознакою об’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 264 КК України, за яке засуджено власника рушниці, є наслідки у вигляді загибелі людини або інші тяжкі наслідки. Таким чином, наслідок у вигляді необережних тяжких тілесних ушкоджень є іншим тяжким наслідком як обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 264 КК України.

Кримінальна караність діяння обвинуваченого полягає в тому, що через порушення ним умов зберігання мисливської рушниці та боєприпасів до неї потерпілий отримав вільний доступ до зарядженої рушниці й надалі в результаті пострілу отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер. З огляду на наведене вказівки судів попередніх інстанцій на кваліфікацію та засудження власника рушниці за ст. 128 КК України підлягають виключенню з вироку місцевого суду та ухвали суду апеляційної інстанції.  

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