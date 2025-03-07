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Чи включають до розрахункового періоду при обчисленні зарплати дні лікарняного через алкогольне сп’яніння

23:12, 7 березня 2025
У Пенсійному фонді розповіли, як роботодавцю нараховувати зарплату і стаж, якщо допомога за лікарняним через алкогольне сп’яніння не надавалась.
Чи включають до розрахункового періоду при обчисленні зарплати дні лікарняного через алкогольне сп’яніння
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Працівник отримав побутову травму. На лікарняному є позначка «Алкогольне сп’яніння», відтак допомога по тимчасовій непрацездатності не надавалась. Після цього він пропрацював 2 місяці і захворів. Чи може страхувальник виключити дні перебування на попередньому лікарняному при розрахунку оплати нового листка непрацездатності. На це питання відповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області.

Законодавством визначено вичерпний перелік періодів, не відпрацьованих з поважних причин, які виключаються з розрахункового періоду під час обчислення середньоденної заробітної плати для призначення страхових виплат, зокрема до них належить період тимчасової непрацездатності (пункт 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266).

При цьому пунктом 3 зазначеного Порядку для віднесення цього періоду до поважної причини не передбачено зв’язку періоду тимчасової непрацездатності з фактом надання допомоги по тимчасовій непрацездатності.

З урахуванням зазначеного, календарні дні хвороби, щодо яких у листку непрацездатності є позначка «Алкогольне сп’яніння», виключаються з розрахункового періоду незалежно від того, що за цей період допомога по тимчасовій непрацездатності не надавалась.

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