В Белом доме заявили, что встреча США и Украины в Саудовской Аравии была позитивной

По словам Каролин Ливитт, новости, полученные в ходе встречи в течение дня, были позитивными.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 11 марта в Джидде проходят переговоры между делегациями Украины и США по вопросам достижения мира.

Пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт заявили, что встреча США и Украины была позитивной. Об этом она сказала на брифинге.

Когда Ливитт задали вопрос о сегодняшних переговорах между официальными лицами США и Украины в Саудовской Аравии, она отметила, что новости, полученные в ходе встречи в течение дня, были позитивными.

Также она добавила, что встреча официальных лиц двух стран была «продуктивной».

Ливитт сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц представят обновленную информацию вскоре после встречи.

Как заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встреча с командой США началась очень конструктивно.

«Работаем над приближением справедливого и долгосрочного мира», – указал он.

Добавим, советник Трампа по нацбезопасности заявил, что переговоры с Украиной «продвигаются».

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