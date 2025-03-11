Келину Джорджеску окончательно запретили баллотироваться в президенты Румынии

Келин Джорджеску не сможет баллотироваться на президентских выборах в мае.

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Во вторник, 11 марта, Конституционный суд Румынии отклонил все жалобы на решение Центральной избирательной комиссии о недопуске Келина Джорджеску к президентским выборам в мае, пишет News.ro.

Суд рассмотрел 12 жалоб на решение ЦИК об отклонении кандидатуры Келина Джорджеску и единогласно их отклонил.

Это означает, что он не сможет участвовать в президентских выборах в мае.

Напомним, изначально Конституционный суд Румынии допустил Келина Джорджеску к участию в президентских выборах, однако позже ЦИК Румынии отказала политику в регистрации кандидатом на пост президента.

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