Келіну Джорджеску остаточно заборонили балотуватись у президенти Румунії

Келін Джорджеску не зможе балотуватися на президентських виборах у травні.

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У вівторок, 11 березня,Конституційний суд Румунії відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої комісії не допускати Келіна Джорджеску на президентські вибори у травні, пише News.ro.

Суд розглянув 12 скарг на рішення ЦВК про відхилення кандидатури Келіна Джорджеску та одноголосно їх відхилив.

Це означає, що він не зможе балотуватися на президентських виборах у травні.

Нагадаємо, спочатку Конституційний суд Румунії допустив Келіна Джорджеску до участі в президентських виборах, а згодом ЦВК Румунії відмовила політику в реєстрації кандидатом на виборах президента.

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