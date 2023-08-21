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  1. В мире

В Германии до сих пор открыт вопрос, поставлять ли Украине ракеты Taurus

21:19, 21 августа 2023
Правительство Германии до сих пор колеблется относительно поставок Украине ракеты Taurus, хотя обещает поддержку в пределах возможностей.
В Германии до сих пор открыт вопрос, поставлять ли Украине ракеты Taurus
Источник фото: Defense Express

Правительство Германии до сих пор оставляет открытым вопрос, будет ли поставлять Украине крылатые ракеты типа Taurus, как просил Киев, – сообщает Tagesschau.

Представитель правительства Штеффен Хебештрайт на вопрос журналистов, усилит ли поставки Украине истребителей F-16 Нидерландами и Данией давление на правительство Германии, ответил, что такого давления не ощущалось.

Отмечено, что федеральное правительство никогда не комментировало поставки оружия из других стран.

На вопрос, можно ли ожидать решения о поставке Taurus до или во время заседания кабинета министров на следующей неделе, Хебестрайт ответил, что на данный момент у него нет расписания для общения.

«Важно, что пока нет нового статуса», – сказал он. Также важно, «чтобы Украину поддерживали по мере ее возможностей», сказал Гебестрайт, подчеркнув, что Германия является самым сильным военным сторонником Украины после США.

Ранее мы писали, что Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, первая группа прибудет до Нового года.

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