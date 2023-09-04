Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию и Молдову

Из-за снижения внутреннего спроса Украина возобновляет экспорт электроэнергии за границу.

Источник фото: ua-energy.org

После длительного перерыва Украина 4 сентября планирует возобновить процесс экспорта электроэнергии в Словакию и Молдову в течение дневных часов. Причиной такого решения является снижение внутреннего спроса на электроэнергию из-за падения температуры воздуха, – сообщает Укрэнерго.

«Вчера, 3 августа, вечерний максимум потребления был на 6,7% ниже показателя прошлого воскресенья 27 августа и на 2,3% меньше, чем в пятницу 1 сентября. Это связано как с сезонным уменьшением температуры, так и с более распределенным в течение суток потреблением на выходных», – говорится в сообщении компании.

В понедельник предусмотрен одновременно как экспорт, так и импорт электроэнергии. В этот день Украина планирует экспортировать электроэнергию в Словакию и Молдову общим количеством 2950 МВт-ч. Экспорт в Словакию будет осуществляться в течение часа между 11:00 и 13:00, и общий объем этого экспорта составит 400 МВт-ч.

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