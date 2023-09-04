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  1. В Україні

Україна поновила експорт електроенергії до Словаччини та Молдови

17:02, 4 вересня 2023
Через зниження внутрішнього попиту Україна відновлює експорт електроенергії за кордон.
Україна поновила експорт електроенергії до Словаччини та Молдови
Джерело фото: ua-energy.org
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Після тривалої перерви Україна 4 вересня планує відновити процес експорту електроенергії до Словаччини та Молдови протягом денних годин. Причиною такого рішення є зниження внутрішнього попиту на електроенергію через падіння температури повітря, – повідомляє Укренерго.

«Учора, 3 серпня, вечірній максимум споживання був на 6,7% нижчим за показник минулої неділі 27 серпня та на 2,3% менше, ніж у п’ятницю 1 вересня. Це пов’язано як із сезонним зменшенням температури, так і з більш розподіленим протягом доби споживанням на вихідних», – йдеться у повідомленні компанії.

У понеділок передбачено одночасно як експорт, так і імпорт електроенергії. У цей день Україна планує експортувати електроенергію до Словаччини та Молдови загальною кількістю 2950 МВт-год. Експорт до Словаччини буде здійснюватися протягом години між 11:00 та 13:00, і загальний обсяг цього експорту становитиме 400 МВт-год.

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