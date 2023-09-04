Ухилялись від сплати податків за допомогою маркетингових досліджень: викрили підприємство

Підприємство ухилялося від сплати податків, подаючи у бухгалтерських документах дані про не існуючі господарські операції.

У Львівській області було викрите підприємство, яке впродовж двох років завищувало витрати. Через такі дії державний бюджет недоотримав 4,1 млн грн. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

«Компанія ухилялася від сплати податків, подаючи у бухгалтерських документах дані про не існуючі господарські операції – замовлення маркетингових досліджень та рекламних послуг. Ці послуги були задекларовані, але фактично не надавались», - сказано у повідомленні.

У БЕБ додають, що у податкових звітах підприємства також вказувалась купівля товарів, які під час постачання змінювались на інші. В результаті податковий кредит з ПДВ збільшився, а бюджет недоотримав 4,1 млн грн податків.

Під час досудового розслідування було забезпечено повернення до бюджету 5,8 млн грн, з них 1,7 млн грн штрафних санкцій.

Раніше ми писали, що судитимуть директора білоруської нафтогазової компанії за несплату понад 60 млн гривень податків Україні.

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