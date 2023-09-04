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Уклонялись от уплаты налогов с помощью маркетинговых исследований: разоблачили предприятие

16:43, 4 сентября 2023
Предприятие уклонялось от уплаты налогов, представляя в бухгалтерских документах данные о существующих хозяйственных операциях.
Уклонялись от уплаты налогов с помощью маркетинговых исследований: разоблачили предприятие
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Во Львовской области было разоблачено предприятие, которое за два года завышало расходы. Из-за таких действий государственный бюджет недополучил 4,1 млн. грн. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

«Компания уклонялась от уплаты налогов, предоставляя в бухгалтерских документах данные о существующих хозяйственных операциях – заказе маркетинговых исследований и рекламных услуг. Эти услуги были задекларированы, но фактически не предоставлялись», - говорится в сообщении.

В БЭБ добавляют, что в налоговых отчетах предприятия также указывалась покупка товаров, которые при поставке менялись на другие. В результате налоговый кредит по НДС увеличился, а бюджет недополучил 4,1 млн. грн налогов.

В ходе досудебного расследования было обеспечено возвращение в бюджет 5,8 млн. грн., из них 1,7 млн. грн. штрафных санкций.

Ранее сообщалось, что будут судить директора белорусской нефтегазовой компании за неуплату более 60 млн гривен налогов Украине.

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