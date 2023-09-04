Подряпини та пов’язка на оці: Шольц вперше показався після падіння на пробіжці, фото

Канцлер Німеччини пожартував, що чекає на меми про себе.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував у соцмережах першу фотографію після того, як упав на пробіжці 2 вересня.

Праве око у нього закрите чорною пов'язкою, під якою видно подряпини.

«У кого пошкодження... Я з нетерпінням чекаю на меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є!» — зазначив канцлер Німеччини.

Так, 3 вересня Шольцу довелося скасувати офіційний візит до Гессена через отримані пошкодження. Повідомляється, що він оступився та впав під час пробіжки в Постдамі наприкінці минулого тижня.

Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц – єдиний, хто в коаліції блокує рішення про постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

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