Засуджений до страти вижив після смертельної ін’єкції: тепер на нього чекає експериментальний метод

Експериментальний метод страти раніше ніколи не використовували в пенітенціарній системі.

Фото: Getty Images

Влада американського штату Алабама хоче виконати смертний вирок щодо засудженого Кеннета Сміта, якого в листопаді минулого року не вдалося стратити за допомогою смертельної ін'єкції, передає The Guardian.

Суд визнав 58-річного чоловіка винним у вбивстві, який він скоїв у 1988 році, і засудив його до страти. Однак у листопаді 2022 року засудженому невдало зробили смертельну ін'єкцію.

Протягом тривалого часу лікарі в'язниці шукали вену на його тілі для введення смертельної речовини. Сміт був приведений у камеру страти в наручниках і міцно прив'язаний до нош.

Наразі уряд штату хоче виконати смертний вирок, але за допомогою експериментального методу. Його раніше ніколи не використовували в пенітенціарній системі.

Як стверджує видання, Сміта змусять дихати чистим азотом. Азотна гіпоксія через кілька хвилин знизить рівень кисню в мозку та інших життєво важливих органах засудженого, у результаті чого він помре від задухи. Верховний суд штату отримав звернення від генпрокурора, який хоче призначити нову дату страти Сміта.

Раніше ми писали, що у Саудівській Аравії чоловіка засудили до смертної кари через дописи у Twitter.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.