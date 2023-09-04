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  1. В Україні

День війни з рф Україні коштує $100 млн − Резніков

13:58, 4 вересня 2023
Головні витрати йдуть на армію, решта – на відновлення інфраструктури та виплати соціально незахищеним верствам населення.
День війни з рф Україні коштує $100 млн − Резніков
Джерело фото: ukr.radio
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Витрати України на ведення війни з Росією становлять суму у $100 мільйонів. Головним отримувачем цих коштів є українська армія, – розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю «Укрінформу».

«Візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають, і держава, яка витрачає $100 млн на добу загалом. Тому несправедливо пред’являти претензії військово-політичному керівництву, всім – від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, мовляв, все роблять волонтери. Це не так», – зазначив міністр оборони.

Він також наголосив, що фактично ці гроші формуються завдяки працюючим громадянам України, які сплачують податки. Окрім забезпечення потреб армії, кошти також використовуються для відновлення інфраструктури країни та підтримки соціально незахищених верств населення.

Резніков також зазначив, що підприємці скаржаться на складнощі укладання контрактів з Міністерством оборони та іншими державними установами через постійний тиск з боку правоохоронних органів та арешти рахунків, а також через надмірну увагу активістів.

Міністр оборони відзначив, що Україна, незважаючи на війну, змогла налагодити виробництво необхідної продукції для армії власними силами. Розробники БПЛА з України вже успішно випробували свої розробки, і виробництво безпілотників вже на 100% завантажено. У майбутньому Україна планує досягти значних успіхів у виробництві цих систем. Одночасно розпочато навчання військових операторів для управління FPV-дронами, розвідувальними БПЛА та роботизованими платформами, оскільки наявність кваліфікованих пілотів є важливим аспектом цієї роботи.

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