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Судейское вознаграждение на 2024 год рассчитывается исходя из фактической численности судей, – ГСА

Конкурсы на вакантные должности судей местных и апелляционных судов пока под вопросом.

Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе Киева, аренда которого на рынке стоит полмиллиона гривен, - СМИ

В разгар войны Нацагентство по аккредитации разместилось в старинной усадьбе, рядом со старым ботаническим садом, Посольством Грузии и Владимирским собором – это помещение на рынке недвижимости предлагалось за 500 тысяч грн в месяц под резиденцию или посольство.

Верховный Суд напомнил об обязанности применения судами положений Конституции Украины как норм прямого действия и безусловности права на апелляционное обжалование судебного решения

Верховный Суд: отсутствие в процессуальном законе возможности обжалования в апелляционном порядке определения суда первой инстанции об оставлении без удовлетворения заявления, поданного в порядке статьи 383 КАС Украины, не является бесспорным основанием считать такое обжалование невозможным.

В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

  1. Суд инфо

ВСП внесет Зеленскому представление о назначении Павла Пархоменко на должность судьи КГС ВС

11:56, 7 сентября 2023
В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда может появится новый судья.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении Павла Пархоменко на должность судьи КГС ВС
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В четверг, 7 сентября, Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении Пархоменко Павла Ивановича на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Как отметили в ВСП, по результатам предварительного рассмотрения рекомендации Высшей квалификационной комиссии Украины в отношении судьи Павла Пархоменко не выявлено нарушений порядка предоставления Комиссией рекомендации и не установлено обоснованного сомнения в соответствии кандидата критерию добродетели или профессиональной этики или других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие до судебной власти в связи с назначением указанного судьи в должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

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