ВСП внесет Зеленскому представление о назначении Павла Пархоменко на должность судьи КГС ВС

В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда может появится новый судья.

В четверг, 7 сентября, Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении Пархоменко Павла Ивановича на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Как отметили в ВСП, по результатам предварительного рассмотрения рекомендации Высшей квалификационной комиссии Украины в отношении судьи Павла Пархоменко не выявлено нарушений порядка предоставления Комиссией рекомендации и не установлено обоснованного сомнения в соответствии кандидата критерию добродетели или профессиональной этики или других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие до судебной власти в связи с назначением указанного судьи в должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

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