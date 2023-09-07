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Военнослужащие, желающие стать адвокатами, смогут устранить несовместимость после войны, — решение Совета адвокатов

11:54, 7 сентября 2023
Срок устранения обстоятельств несовместимости для военнослужащих, желающих получить адвокатское свидетельство, продлен.
Военнослужащие, желающие стать адвокатами, смогут устранить несовместимость после войны, — решение Совета адвокатов
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Если во время войны совет адвокатов региона принял решение о выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью лицу, проходящему военную или альтернативную службу, последнее должно устранить обстоятельства несовместимости в течение шести месяцев после отмены военного положения.

Соответствующее дополнение, как сообщает Совет адвокатов Украины, внесено в Положение об организации и порядке прохождения стажировки для получения лицом свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью (решение РАУ от 11-12 августа 2023 г. №89).

В РАУ напомнили, что согласно ч.1 ст. 7 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» несовместима с деятельностью адвоката:

1) работа на должностях лиц, указанных в п.1 ч.1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции» (публичная служба);

2) военная или альтернативная (невоенная) служба;

3) нотариальная деятельность;

4) судебно-экспертная деятельность.

И по общему правилу п. 11.13 упомянутого Положения, если по результатам оценки стажировки советом адвокатов региона принято решение о выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью лицу, в отношении которого существуют обстоятельства несовместимости, это лицо должно устранить их в течение 30 дней со дня принятия САР соответствующего решение и до момента принесения присяги адвоката Украины. Если кандидат не сделает этого, он не может быть приведен к присяге, а совет адвокатов региона должен отменить свое решение о выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. После этого лицо может повторно пройти стажировку, но если на момент повторного направления его на стажировку, будет действовать свидетельство о сдаче квалификационного экзамена.

Следовательно, Совет адвокатов Украины отмечает, что «фактически защитил интересы кандидатов в адвокаты, которые прошли все необходимые квалификационные процедуры для получения свидетельства, но были призваны на военную службу. Чтобы защитники Украины не упустили возможность стать адвокатами, срок устранения ими обстоятельств несовместимости был продлен».

Автор: Наталья Мамченко

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