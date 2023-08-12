Греція приєдналася до безпекових гарантій України

Греція приєдналася до Спільної декларації G7 про підтримку України.

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Греція та Україна провели переговори з метою укладення двосторонньої угоди. Незабаром Греція приєдналася до декларації «Великої сімки» щодо підтримки України, – повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Дякую Премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО», – сказав Зеленський.

Греція стала 14-ю країною, яка підтримала надання гарантій безпеки для України, які будуть діяти до нашого вступу в НАТО.

Раніше ми писали, що Латвія приєднується до безпекових гарантій України.

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