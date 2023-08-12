ЗСУ досягли значних успіхів на заході Запорізької області, — ISW

Повідомляється, що ЗСУ просунулися в Урожайне, а також до околиць Роботиного в Запорізькій області.

Фото: Генштаб

Сили оборони України мали тактично значимі успіхи у західній частині Запорізької області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні.

Зазначається, що українські сили досягли тактично значних успіхів у західній частині Запорізької області на тлі продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту.

Геолокаційні дані підтверджують, що українські війська досягли північних околиць Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області, хоча постійність і протяжність цих позицій наразі незрозумілі.

Аналітики зазначили, що здатність Сил оборони просунутися до околиць Роботиного, на оборону якого російські війська витратили значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо українські досягнення на даний момент є обмеженими.

Окрім того, геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей.

Також зазначається, що обмежена російська передислокація частин 7-ї дивізії ПДВ з лівого берега Херсонської області в червні, схоже, створила умови, які дозволили українським військам більш вільно діяти в цьому районі, і українські війська, ймовірно, так само використовуватимуть ослаблені російські угруповання на інших ділянках фронту, де вони активно проводять наступальні операції, у разі подальшого пересування російських військ.

На думку експертів, українські контрнаступальні операції, схоже, змушують російських військових передислоковувати російські сили, що обороняються на заході Запорізької області. Це вказує на те, що українські зусилля там можуть суттєво послабити російську оборону.

Також фахівці вказують на те, що російська практика проведення бокових передислокацій на ключових ділянках фронту, ймовірно, ще більше послабить російські оборонні лінії в цілому, оскільки операції по обидва боки закріплюють російські підрозділи на певних ділянках фронту.

Ці бокові підкріплення, ймовірно, зірвуть російські наступальні та оборонні операції в тих секторах, звідки вони прибули, і загрожують швидкою деградацією сил, які російські військові використовують як підкріплення.

Крім того, зазначається, що наразі росія, схоже, не має значних наявних сил, які вона могла б залучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу інші сектори фронту.

Також аналітики зазначають, що українські контрнаступальні операції відтягнули елітні російські з'єднання і частини в район Бахмута і продовжують їх там утримувати.

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