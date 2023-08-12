Неякісна форма для ЗСУ: Міноборони заявляє, що непричетне до закупівель

Повідомляється, що підрозділи Міністерства оборони до цього процесу закупівлі не залучалися.

Міністерство оборони відреагувало на повідомлення про підозру директору підрядної організації, яка постачала ЗСУ неякісну форму на понад 35 млн грн. У Міноборони заявили, що відомство не здійснювало закупівлю форми для підрозділу територіальної оборони, щодо якої проводиться розслідування.

У відомстві зазначили, що за матеріалами слідства, 2022 року між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на постачання форменого одягу для військовослужбовців. Підрозділи Міністерства оборони до цього процесу закупівлі — визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору й супроводу виконання технічних умов — не залучалися.

"Зі свого боку наголошуємо, що у відомстві сповідується нульова толерантність до корупції. Міноборони у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечує всебічне сприяння досудовому розслідуванню і проводить відповідні внутрішні перевірки", — резюмували в Міноборони.

Нагадаємо, що в Києві директору приватної фірми повідомили про підозру в заволодінні коштами при поставці неякісного форменого одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.

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