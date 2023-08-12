На Закарпатті у чоловіка вилучили 20 старовинних незадекларованих картин, придбаних на аукціоні в Італії, фото

У митниці повідомили, що чоловік вирішив обійти митне законодавство і не декларувати 20 картин, написаних українськими живописцями.

Фото: Закарпатська митниця

На кордоні з Угорщиною у львів’янина вилучили 20 незадекларованих картин українських живописців радянської доби, повідомляє Закарпатська митниця.

Зазначається, що 62-річний чоловік вирішив обійти митне законодавство і не декларувати у «зеленому коридорі» картини. Чоловік повертася до України через митний пост «Астей» на автомобілі як пасажир. Пенсіонер під час проходження митного контролю стверджував, що не має товарів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню. Однак, митники вирішили ретельніше оглянути автомобіль.

Під час перевірки автомобіля на задніх сидіннях митники виявили 20 художніх картин. Серед полотен – кілька творів художника Валинтина Литвиненка, зокрема: «Ранок» (1975 р), «Церква на пагорбі» (1974 р), «Літній день» (1972 р), «Берег річки» (1976 р); інші написані Віктором Зарецьким – «Портрет старої жінки» (1947 р), «Тиша» (1989 р), «Вид з вікна» (1988 р); також кілька картин митця Михайла Дерегуса – «Останній сніг» (1981 р), «Провінціальний пейзаж» (1980 р), «Краєвид»; художника Сергія Григор’єва – «На містку» (1984 р), «Старе дерево» (1982 р), «Літо» (1978 р), акварель «Портрет» (1971 р); маляра Карпа Трохименка – картини «Київ вечірній» (1965 р), «Вид з балкону» (1960 р).

За словами львів'янина, картини йому придбали в італійському місті Генуї на аукціоні за 5 тис. євро. Чоловік зазначив, що везе їх для власних потреб. Будь-які документи, що підтверджують вказану ціну, у пенсіонера при собі не було.

Згідно з вимогами митного законодавства, товари, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню.

На чоловіка склали протокол за ч.2 статті 471 Митного кодексу України ( Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). Таке порушення передбачає штраф – 30 відсотків вартості цих товарів.

Наразі художні твори вилучили, а їхню остаточну вартість встановить спеціаліст-експерт.

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