На Закарпатье у мужчины изъяли 20 старинных незадекларированных картин, приобретенных на аукционе в Италии, фото

В таможне сообщили, что мужчина решил обойти таможенное законодательство и не декларировать 20 картин, написанных украинскими живописцами.

Фото: Закарпатская таможня

На границе с Венгрией у львовянина изъяли 20 незадекларированных картин украинских живописцев советских времен, сообщает Закарпатская таможня.

Отмечается, что 62-летний мужчина решил обойти таможенное законодательство и не декларировать в «зеленом коридоре» картины. Мужчина возвращался в Украину через таможенный пост «Астей» на автомобиле как пассажир. Пенсионер во время прохождения таможенного контроля утверждал, что у него нет товаров, подлежащих декларированию и налогообложению. Однако таможенники решили более тщательно осмотреть автомобиль.

В ходе проверки автомобиля на задних сиденьях таможенники обнаружили 20 художественных картин. Среди полотен – несколько произведений художника Валентина Литвиненко, в частности: «Утро» (1975 г.), «Церковь на холме» (1974 г.), «Летний день» (1972 г.), «Берег реки» (1976 г.); другие написаны Виктором Зарецким – «Портрет старой женщины» (1947 г.), «Тишина» (1989 г.), «Вид из окна» (1988 г.); также несколько картин художника Михаила Дерегуса – «Последний снег» (1981 г.), «Провинциальный пейзаж» (1980 г.), «Пейзаж»; художника Сергея Григорьева – «На мостике» (1984 г.), «Старое дерево» (1982 г.), «Лето» (1978 г.), акварель «Портрет» (1971 г.); маляра Карпа Трохименко – картины «Киев вечерний» (1965 г.), «Вид с балкона» (1960 г.).

По словам львовянина, картины приобрели ему в итальянском городе Генуи на аукционе за 5 тыс. евро. Мужчина отметил, что везет их для собственных нужд. Какие-либо документы, подтверждающие указанную цену, у пенсионера при себе не было.

Согласно требованиям таможенного законодательства, товары, изготовленные 50 лет и более, независимо от их стоимости и способа перемещения через таможенную границу Украины, подлежат письменному декларированию.

На мужчину составили протокол по ч.2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины (Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины). Такое нарушение предусматривает штраф – 30 процентов от стоимости этих товаров.

Художественные произведения изъяли, а их окончательную стоимость установит специалист-эксперт.

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