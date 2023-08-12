Над Крымским мостом продолжают раздаваться взрывы, видео

В Керчи работает вражеское ПВО.

Во временно оккупированном Крыму сегодня очень громко. Как мы писали, возле Крымского моста раздалась серия взрывов, но оккупанты как всегда отрапортовали, что "все сбили".

Очевидцы в соцсетях снова пишут о взрывах, которые продолжаются над мостом. Движение по нему во второй раз перекрыли. Сейчас в Керчи работает вражеское ПВО.

Напомним, что ночью взрывы раздавались в Новоозерном, где расположена российская военная база.

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