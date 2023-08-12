Над Кримським мостом продовжують лунати вибухи, відео

В Керчі працює вороже ППО.

У тимчасово окупованому Криму сьогодні дуже гучно. Як ми писали, біля Кримського мосту пролунала серія вибухів, але окупанти як завжди відрапортовали, що "все збили".

Очевидці у соцмережах знову пишуть про вибухи, які продовжують лунати над мостом. Рух ним вдруге перекрили. Наразі в Керчі працює вороже ППО.

Нагадаємо, що вночі вибухи лунали в Новоозерному, де розташована російська військова база.

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