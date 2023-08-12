Некачественная форма для ВСУ: Минобороны заявляет, что непричастно к закупкам

Сообщается, что подразделения Министерства обороны в этот процесс закупки не привлекались.

Министерство обороны отреагировало на сообщение о подозрении директору подрядной организации, которая поставляла ВСУ некачественную форму более чем на 35 млн грн. В Минобороны заявили, что ведомство не осуществляло закупку формы для подразделения территориальной обороны, в отношении которой проводится расследование.

В ведомстве отметили, что по материалам следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих. Подразделения Министерства обороны в этот процесс закупки — определение потребности, поиск исполнителя, заключение договора и сопровождение выполнения технических условий — не привлекались.

"Со своей стороны подчеркиваем, что в ведомстве исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Минобороны во всех случаях антикоррупционных действий правоохранительных органов обеспечивает всемерное содействие досудебному расследованию и проводит соответствующие внутренние проверки", - резюмировали в Минобороны.

Напомним, что в Киеве директору частной фирмы сообщили о подозрении в завладении средствами при поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.

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