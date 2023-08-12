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  1. В Украине

ВСУ добились значительных успехов на западе Запорожской области, — ISW

22:33, 12 августа 2023
Сообщается, что ВСУ продвинулись в Урожайном, а также в окрестности Роботиного в Запорожской области.
ВСУ добились значительных успехов на западе Запорожской области, — ISW
Фото: Генштаб

Силы обороны Украины имели тактически значимые успехи в западной части Запорожской области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своей сводке.

Отмечается, что украинские силы добились тактически значительных успехов в западной части Запорожской области на фоне продолжения контрнаступательных операций, по меньшей мере, на трех участках фронта.

Геолокационные данные подтверждают, что украинские войска достигли северных окраин Роботино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области, хотя постоянство и протяженность этих позиций пока неясны.

Аналитики отметили, что способность Сил обороны продвинуться к окрестностям Роботино, на оборону которого российские войска потратили значительные усилия, время и ресурсы, остается значительной, даже если украинские достижения на данный момент ограничены.

Кроме того, геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в Урожайном (9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей.

Также отмечается, что ограниченная российская передислокация частей 7-й дивизии НДС с левого берега Херсонской области в июне, похоже, создала условия, позволившие украинским войскам более свободно действовать в этом районе, и украинские войска, вероятно, так же будут использовать ослабленные российские группировки на на других участках фронта, где они активно проводят наступательные операции, в случае дальнейшего передвижения российских войск.

По мнению экспертов, украинские контрнаступательные операции, похоже, заставляют российских военных передислоцировать обороняющиеся на западе Запорожской области российские силы. Это указывает на то, что украинские усилия могут существенно ослабить российскую оборону.

Также специалисты указывают на то, что российская практика проведения боковых передислокаций на ключевых участках фронта, вероятно, еще больше ослабит российские оборонные линии в целом, поскольку операции с обеих сторон закрепляют российские подразделения на определенных участках фронта.

Эти боковые подкрепления, вероятно, сорвут российские наступательные и оборонительные операции в тех секторах, откуда они прибыли, и угрожают быстрой деградацией сил, используемых российскими военными как подкрепления.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время у россии, похоже, нет значительных имеющихся сил, которые она могла бы привлечь для подкрепления, не ставя под угрозу другие сектора фронта.

Также аналитики отмечают, что украинские контрнаступательные операции оттянули элитные российские соединения и части в район Бахмута и продолжают удерживать их там.

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