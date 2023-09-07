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  1. В мире

Греция продлила украинцам срок действия вида на жительство

21:44, 7 сентября 2023
Теперь граждане Украины смогут легально находиться в Греции до 4 марта 2024 года.
Греция продлила украинцам срок действия вида на жительство
Фото из открытых источников
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Украинцы, которые в результате вынуждены были эвакуироваться в Грецию, смогут легально находиться в стране до 4 марта следующего года. Соответствующее решение принял министр миграции и убежища Димитриос Кайридес, отмечено на сайте министерства.

Таким образом, срок действия вида на жительство, дающих право на временную защиту для тех, кто их имеет, автоматически продлевается до 4 марта следующего года — для этого обращаться никуда не нужно.

Украинцам, которые будут въезжать в страну впервые, разрешения будут тоже выдавать до 4 марта 2024 года.

Отмечается, что разрешения дают право не только на легальное проживание на территории Греции, но и на легальное трудоустройство.

Ранее мы писали, что Греция присоединилась к гарантиям безопасности Украины.

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