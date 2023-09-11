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Поддержит ли Трамп Путина в случае победы на выборах: прогноз Зеленского

13:49, 11 сентября 2023
Зеленский не верит, что Трамп поддержит Путина в случае возвращения в Белый дом.
Поддержит ли Трамп Путина в случае победы на выборах: прогноз Зеленского
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, если на выборах президента США 2024 победит республиканец Дональд Трамп, то он не поддержит российского диктатора Путина. Об этом Глава Украины сказал в интервью The Economist.

Зеленский считает, что Трамп никогда бы не поддержал Путина.

«Если Путин надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году принесет ему победу, он ошибается. Трамп никогда не поддержит Владимира Путина. Сильные американцы так не поступают», - заявил он.

Что касается варианта победы Джо Байдена, то Зеленский надеется на продолжение курса поддержки Украины.

«Хотят ли они Афганистан, часть вторая?», – добавил Президент.

Ранее сообщалось, что Трампа могут отстранить от баллотирования на пост президента на основании 14-й поправки к Конституции США, - подан первый иск.

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