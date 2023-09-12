В августе годовая инфляция была менее 10%, впервые более чем за два года – Гетманцев

По данным Государственной службы статистики, в августе потребительские цены сократились на 1,4%.

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В августе впервые более чем за два года годовая инфляция была менее 10%. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

«По данным Государственной службы статистики, в августе потребительские цены сократились на 1,4% (к июлю 2023 года). Это самая большая августовская дефляция за последние 20 лет», - говорится в сообщении.

Гетманцев отметил, что дефляция в июле-августе обычно является частым сезонным явлением, обусловленным новым урожаем и уменьшением цен на продовольствие. Впрочем, в августе этого года дешевели как продовольственные, так и непродовольственные товары и услуги.

По его словам, самый большой вклад в дезинфляцию имело снижение цен на продукты питания.

«Последние за август подешевели в целом на 3,9%, из них больше всего овощи («минус» 37,6%), фрукты (-4,2%), масло (-0,9%).

Среди непродовольственных товаров за последний отчетный месяц подешевели одежда и обувь («минус» 2,3%), предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья (-0,3%); среди услуг – услуги отдыха и культуры (-0,5%), ж/д транспорта (-0,3%).

Тарифы на ЖК-услуги в августе почти не изменились (+0,3% за счет услуг по уборке мусора).

Топливо и смазочные материалы в августе продолжили дорожать (+7,4%), однако вклад «топливной» инфляции остается сдержанным», – рассказал Гетманцев.

По словам Гетманцева, годовая инфляция в августе в Литве составила –6,2%, Польши – 10,1%, Венгрии – 16,4%.

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