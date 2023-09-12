У серпні річна інфляція була меншою за 10%, вперше більш ніж за два роки – Гетманцев

За даними Державної служби статистики, у серпні споживчі ціни скоротились на 1,4%.

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У серпні вперше більш ніж за два роки річна інфляція була меншою за 10%. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«За даними Державної служби статистики, у серпні споживчі ціни скоротились на 1,4% (до липня 2023 року). Це найбільша серпнева дефляція за останні 20 років», - сказано у повідомленні.

Гетманцев зазначив, що дефляція у липні-серпні, зазвичай, є частим сезонним явищем, обумовленим новим врожаєм і зменшенням цін на продовольство. Утім у серпні цього року дешевшали як продовольчі, так і непродовольчі товари і послуги.

За його словами, найбільший внесок у дезінфляцію мало зниження цін на продукти харчування.

«Останні за серпень подешевшали у цілому на 3,9%, з них найбільше овочі («мінус» 37,6%), фрукти (-4,2%), масло (-0,9%).

Серед непродовольчих товарів, за останній звітній місяць подешевшали одяг і взуття («мінус» 2,3%), предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла (-0,3%); серед послуг – послуги відпочинку і культури (-0,5%), ж/д транспорту (-0,3%).

Тарифи на ЖК-послуги у серпні майже не змінились (+0,3% за рахунок послуг з прибирання сміття).

Паливо та мастильні матеріали у серпні продовжили дорожчати (+7,4%), проте внесок «паливної» інфляції залишається стриманим», - розповів Гетманцев.

За словами Гетманцева, річна інфляція у серпні у Литві становила –6,2%, Польщі – 10,1%, Угорщині – 16,4%.

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