Європа вже не буде шокована, якщо Трамп знову стане президентом США, — МЗС Німеччини

Уряд Німеччини буде готовий працювати з Трампом, якщо той переможе на президентських виборах 2024 року.

Якщо Дональд Трамп знову стане президентом Сполучених Штатів Америки, то Європа буде краще до цього підготовлена, ніж у 2016 році. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Bloomberg.

За її словами, у 2016 році навряд чи хтось в Європі міг собі уявити, що президентом США буде людина, яка ставить під сумнів НАТО, який є «страхуванням життя» для європейців.

«Так багато речей в минулому були для нас повним шоком. Трамп вчинив деякі дії, які нас більш ніж дратують», – зізналась Бербок.

Водночас глава МЗС запевнила, що уряд Німеччини буде готовий працювати з Трампом, якщо той переможе на президентських виборах 2024 року.

Бербок також заявила, що під час візиту до США вона розповіла республіканським законодавцям, наскільки шокуючими були роки правління Трампа, але висловила впевненість, що підтримка України з боку Вашингтона продовжиться незалежно від того, хто буде президентом.

Раніше ми писали, що Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов.

Також повідомлялося, що Зеленський не вірить, що Трамп підтримає Путіна у разі повернення до Білого дому.

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