Европа уже не будет шокирована, если Трамп снова станет президентом США, — МИД Германии

Правительство Германии будет готово работать с Трампом, если оно победит на президентских выборах 2024 года.

Если Дональд Трамп снова станет президентом Соединенных Штатов Америки, Европа будет лучше к этому подготовлена, чем в 2016 году. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Bloomberg.

По ее словам, в 2016 году вряд ли кто-то в Европе мог себе представить, что президентом США будет человек, подвергающий сомнению НАТО, который является «страхованием жизни» для европейцев.

«Так многие вещи в прошлом были для нас полным шоком. Трамп совершил некоторые действия, которые нас более чем раздражают», – призналась Бербок.

В то же время глава МИД заверила, что правительство Германии будет готово работать с Трампом, если оно победит на президентских выборах 2024 года.

Бербок также заявила, что во время визита в США она рассказала республиканским законодателям, насколько шокирующими были годы правления Трампа, но выразила уверенность, что поддержка Украины со стороны Вашингтона продолжится вне зависимости от того, кто будет президентом.

Ранее сообщалось, что Трампа могут отстранить от баллотирования на пост президента на основании 14-й поправки к Конституции США, - подан первый иск.

Также сообщалось, что Зеленский не верит, что Трамп поддержит Путина в случае возвращения в Белый дом.

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