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Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий

В частности, Правительство установило, что не допускается направление бюджетных средств на оплату посреднических услуг.

Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

Кабмин изменил условия изготовления и поставки средств для снятия информации с каналов связи и других средств негласного получения информации

Правительство ужесточило Лицензионные условия для хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации.

Совет судей настаивает на пересмотре нормы о невозможности сохранения заместителя руководителя аппарата суда в судах, где количество работников аппарата не превышает 75

В Совет судей Украины поступила масса обращений из районных судов, а ГСА и ВСП теперь необходимо на это отреагировать.

Кабмин исключил из постановления норму об осмотре авто таможенниками по поручению правоохранителей

Кабмин изменил исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может производиться осмотр товаров, транспортных средств коммерческого назначения таможенными органами.

  1. В Украине

Корректировал удары по критической инфраструктуре: в Днепре задержали информатора фсб рф

11:42, 18 сентября 2023
Российская спецслужба завербовала мужчину в июне 2023 года.
Корректировал удары по критической инфраструктуре: в Днепре задержали информатора фсб рф
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В Днепре правоохранительные органы задержали информатора фсб рф, собиравшего данные о перемещении военной техники, месте базирования украинской системы противовоздушной обороны и расположении электро- и железнодорожных станций в городе. Об этом сообщил официальный сайт ОГП.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

В прокуратуре отмечают, что в июне 2023 года подозреваемый был завербован российской спецслужбой.

«Подозреваемый объезжал город и снимал на свой телефон объекты инфраструктуры. Видеоматериалы и текстовые сообщения он передавал врагу по Telegram.

При этом мужчина отдавал себе отчет, что полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых ракетных атак по энергообъектам города.

За эти услуги информатор получал деньги на банковскую карту. Сумма вознаграждения зависела от ценности информации – от 50 до 100 долларов США», - говорится в сообщении.

Во время обыска у подозреваемого изъята компьютерная техника, мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора и патроны.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Ранее сообщалось, что задержан агент рф, который в течение месяца наводил «грады» и «шахеды» на Херсон.

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