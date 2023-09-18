Корректировал удары по критической инфраструктуре: в Днепре задержали информатора фсб рф

Российская спецслужба завербовала мужчину в июне 2023 года.

В Днепре правоохранительные органы задержали информатора фсб рф, собиравшего данные о перемещении военной техники, месте базирования украинской системы противовоздушной обороны и расположении электро- и железнодорожных станций в городе. Об этом сообщил официальный сайт ОГП.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

В прокуратуре отмечают, что в июне 2023 года подозреваемый был завербован российской спецслужбой.

«Подозреваемый объезжал город и снимал на свой телефон объекты инфраструктуры. Видеоматериалы и текстовые сообщения он передавал врагу по Telegram.

При этом мужчина отдавал себе отчет, что полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых ракетных атак по энергообъектам города.

За эти услуги информатор получал деньги на банковскую карту. Сумма вознаграждения зависела от ценности информации – от 50 до 100 долларов США», - говорится в сообщении.

Во время обыска у подозреваемого изъята компьютерная техника, мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора и патроны.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Ранее сообщалось, что задержан агент рф, который в течение месяца наводил «грады» и «шахеды» на Херсон.

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