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  1. В Украине

Украина будет судиться с Польшей, Венгрией и Словакией из-за запрета импорта украинского зерна

10:09, 18 сентября 2023
Киев начнет процедуру подачи иска в ВТО против трех стран ЕС из-за односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины.
Украина будет судиться с Польшей, Венгрией и Словакией из-за запрета импорта украинского зерна
Источник фото: ua.depositphotos.com
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Украина в понедельник, 18 сентября, начнет процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии, которые продлили запрет на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии, – заявил заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью Politico.

Отмечается, что запреты, введенные тремя центральноевропейскими странами, имеют целью защитить своих фермеров от резкого роста экспорта зерна из Украины после блокады россией украинских портов в Черном море. Правящая партия Польши особенно стремится остановить поток, поскольку ее судьба на выборах 15 октября тесно связана с поддержкой сельской местности, которая возмущена увеличением экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

«Важно доказать, что эти действия являются юридически неправильными. И поэтому завтра мы начнем судебные процессы», – сказал Качка.

Напомним, ЕС призвал Польшу, Словакию и Венгрию к конструктивному сотрудничеству по зерну из Украины.

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