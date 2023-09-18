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  1. В Украине

Работник-ВПЛ, с которым приостановлены трудовые отношения, нашел новую работу: какие последствия

16:39, 18 сентября 2023
Как оформить трудовые отношения работнику – внутренне перемещенному лицу, у которого приостановлен трудовой договор с уполномоченным лицом предприятия, находящегося на временно оккупированной территории, с которым отсутствует связь.
Работник-ВПЛ, с которым приостановлены трудовые отношения, нашел новую работу: какие последствия
Фото из открытых источников
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Федерация профсоюзов разъяснила, как оформить трудовые отношения работнику – внутренне перемещенному лицу, у которого приостановлен трудовой договор с уполномоченным лицом предприятия, находящегося на временно оккупированной территории и с которым отсутствует связь.

Так, в условиях военного положения на законодательном уровне введено понятие «приостановка действия трудового договора» (ст. 13 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).

Согласно ст. 13 указанного Закона, приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору. Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, что делает невозможным предоставление и выполнение работы.

Следовательно, с работником был приостановлен трудовой договор, а есть необходимость трудоустроиться.

В случае если работник не имеет возможности связаться со своим работодателем и обсудить вопрос о приостановленном трудовом договоре, то для дальнейшего трудоустройства работник может осуществить следующее:

  • уволиться по собственному желанию;
  • трудоустроиться по совместительству.

В первом случае работнику – внутренне перемещенному лицу законодательством на сегодняшний день предусмотрена возможность уволиться с основного места работы в одностороннем порядке.

Согласно ч. 4 ст. 7 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», внутренне перемещенное лицо, не имеющее возможности прекратить трудовой договор (другой вид занятости) в соответствии с п. 1 ст. 36, ст. 38, 39 КЗоТ в связи с невозможностью продолжения работы по такому трудовому договору (иного вида занятости) по предыдущему месту жительства, для получения статуса безработного и получения пособия по безработице и социальных услуг по общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы имеет право прекратить такой трудовой договор в одностороннем порядке, подав в центр занятости по месту жительства внутренне перемещенное лицо заявление на имя работодателя о прекращении трудового договора.

Датой прекращения трудового договора является день, следующий за днем подачи заявления.

Центр занятости по месту жительства внутренне перемещенного лица в день прекращения трудового договора сообщает об этом:

  • работодателя (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными). В случае если у таких лиц не расторгнуты трудовые договоры с работодателем, находящимся на неподконтрольной территории или относительно которого отсутствует информация о местонахождении, заявление хранится в территориальном органе центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, на подконтрольной территории к моменту деоккупации (разблокирования) соответствующих территорий, после чего в течение 7 календарных дней уведомляет работодателя (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными);
  • территориальный орган Пенсионного фонда Украины;
  • территориальный орган Государственной налоговой службы.

Для этого необходимо, чтобы работник подал в центр занятости по месту своей регистрации (как ВПЛ) заявление об увольнении на имя работодателя.

Заявление об увольнении составляют на имя работодателя по обычной форме. Датой увольнения будет следующий день после подачи заявления.

Что касается трудоустройства у нового работодателя по совместительству.

До тех пор, пока работник находится в трудовых отношениях с работодателем, даже если трудовой договор приостановлен, новый работодатель может принять работника на работу исключительно по совместительству.

Поскольку основным местом работы работника есть место работы, где заключен трудовой договор, даже если он и приостановлен.

Согласно п. 12 ст. 1 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», основным местом работы является место работы, где работник работает на основании заключенного трудового договора и определено им как основное согласно поданному заявлению (до отзыва) и сведениям, учитываемые в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования на его основании.

Законодательство о труде не предусматривает возможности для работника иметь два основных места работы.

Принять такого работника по совместительству работодатель может и на полный рабочий день, то есть на 8 часов/пять дней в неделю и даже больше, и это не будет нарушением. Совместительством считается выполнение работником, кроме основной, иной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или ином предприятии, в учреждении, организации или у работодателя – физического лица (ст. 102-1 КЗоТ).

А работник, который устраивается по совместительству, полностью свободен от основной работы, поскольку трудовой договор приостановлен.

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