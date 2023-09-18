Лидер избирательной кампании на парламентских выборах Словакии планирует отменить поддержку Украины и изменить внешнюю политику.

Бывший премьер-популист Словакии Роберт Фицо, чья партия претендует на победу на досрочных парламентских выборах заявил об изменениях внешней политики страны. Его партия активно продвигает пророссийскую и антиамериканскую политику в предвыборной кампании, – сообщает Associated Press.

Отмечается, что Роберт Фицо и его партия «Smer» имеют большой шанс победить на выборах, которые состоятся 30 сентября. Ситуация вызывает беспокойство относительно будущей внешней политики Словакии и ее отношений с Украиной и другими странами, поскольку он выразил намерение отменить военную и политическую поддержку Украины.

«Если Smer будет частью правительства, мы больше не будем посылать в Украину оружия или боеприпасов», – сказал Фицо.

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