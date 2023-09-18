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ДБР додали до переліку органів, де не будуть зменшувати прожитковий мінімум для розрахунку окладу

Посадові оклади НАЗК, НАБУ та слідчих ДБР не будуть обмежувати зменшеним прожитковим мінімумом.

Стало відомо, на яку кількість нових суддів розрахований Держбюджет на 2024 рік

Мінфін розрахував Бюджет, виходячи з того, що у 2024 році буде призначено 400 нових суддів, а ВККС оголосила конкурс на майже 1100 вакансій.

Ліквідація господарських судів матиме руйнівні наслідки для економіки країни, – звернення Асоціації суддів господарських судів

Оптимізація судів через ліквідацію господарських судів створить нові проблеми для учасників процесу та збільшить витрати бюджету, а проблему покращення доступу до правосуддя – не вирішить, – Асоціація суддів господарських судів звернулася до Руслана Стефанчука, Дениса Маслова та Лесі Ваолевської.

Антикорупційний суд у 2024 році очистить суспільство від корупції на 42%, - план Кабміну

Супровідні документи до проекту Держбюджету свідчать, що для ВАКС встановили показник очищення суспільства від корупції у 42%.

Повна перевірка декларацій – необов’язкова: що передбачає фінальна версія закону про відновлення декларування

У НАЗК буде час до кінця листопада, щоб відкрити частину декларацій, а у посадовців – час до кінця січня 2024 року, щоб їх подати: які спрощення для декларантів передбачає закон.

  1. У світі

Лідер на виборах у Словаччині веде кампанію проти допомоги Україні

10:28, 18 вересня 2023
Лідер виборчої кампанії на парламентських виборах Словаччини планує скасувати підтримку України та змінити зовнішню політику.
Лідер на виборах у Словаччині веде кампанію проти допомоги Україні
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Колишній прем’єр-популіст Словаччини Роберт Фіцо, чия партія претендує на перемогу на дострокових парламентських виборах заявив про зміни зовнішньої політики країни. Його партія активно просуває проросійську та антиамериканську політику в передвиборчій кампанії, – повідомляє Associated Press.

Зазначається, що Роберт Фіцо та його партія «Smer» мають великий шанс перемогти на виборах, які відбудуться 30 вересня. Ситуація викликає занепокоєння щодо майбутньої зовнішньої політики Словаччини та її стосунків з Україною та іншими країнами, оскільки він висловив намір скасувати військову та політичну підтримку України.

«Якщо Smer буде частиною уряду, ми більше не надсилатимемо в Україну зброї чи боєприпасів», — сказав Фіцо.

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