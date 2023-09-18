Лідер на виборах у Словаччині веде кампанію проти допомоги Україні

Лідер виборчої кампанії на парламентських виборах Словаччини планує скасувати підтримку України та змінити зовнішню політику.

Колишній прем’єр-популіст Словаччини Роберт Фіцо, чия партія претендує на перемогу на дострокових парламентських виборах заявив про зміни зовнішньої політики країни. Його партія активно просуває проросійську та антиамериканську політику в передвиборчій кампанії, – повідомляє Associated Press.

Зазначається, що Роберт Фіцо та його партія «Smer» мають великий шанс перемогти на виборах, які відбудуться 30 вересня. Ситуація викликає занепокоєння щодо майбутньої зовнішньої політики Словаччини та її стосунків з Україною та іншими країнами, оскільки він висловив намір скасувати військову та політичну підтримку України.

«Якщо Smer буде частиною уряду, ми більше не надсилатимемо в Україну зброї чи боєприпасів», — сказав Фіцо.

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