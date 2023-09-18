Як зробити безоплатно гормональні дослідження: пояснення

Українці мають можливість безоплатно зробити аналізи крові на гормони.

Джерело фото: CitiDoctor

Українці мають право на безоплатне проведення гормональних досліджень, які необхідні для діагностики та моніторингу їхнього стану здоров'я. Для цього необхідно мати електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря та звертатися до медичних закладів, які мають договір з Національною службою здоров’я на пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Серед гормональних досліджень, які доступні безоплатно для пацієнтів, включаються такі:

Тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний)

Трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний)

Тиреотропний гормон (ТТГ)

Тиреоглобулін (ТГ)

Паратгормон (ПТГ)

Інсулін

Адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін)

Кортизол (гідрокортизон)

Соматотропний гормон (соматотропін, СТГ)

Пролактин

Фоллікулостимулюючий гормон

Вазопресин (АДГ)

Норадреналін

Хромогранін

Тестостерон

Естрадіол

Інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1)

Інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

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