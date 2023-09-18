Как сделать бесплатно гормональные исследования: объяснение

Украинцы имеют право на бесплатное проведение гормональных исследований, которые необходимы для диагностики и мониторинга их состояния здоровья. Для этого необходимо иметь электронное направление от семейного или лечащего врача и обращаться в медицинские учреждения, которые имеют договор с Национальной службой здоровья на пакет «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди гормональных исследований, которые доступны бесплатно для пациентов, включаются следующие:
- Тироксин (Т4 общий, Т4 свободный)
- Трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный)
- Тиреотропный гормон (ТТГ)
- Тиреоглобулин (ТГ)
- Паратгормон (ПТГ)
- Инсулин
- Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин)
- Кортизол (гидрокортизон)
- Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ)
- Пролактин
- Фолликулостимулирующий гормон
- Вазопрессин (АДГ)
- Норадреналин
- Хромогранин
- Тестостерон
- Эстрадиол
- Инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1)
- Другие исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.
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