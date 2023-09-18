Как сделать бесплатно гормональные исследования: объяснение

Украинцы имеют возможность бесплатно сделать анализы крови на гормоны.

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Украинцы имеют право на бесплатное проведение гормональных исследований, которые необходимы для диагностики и мониторинга их состояния здоровья. Для этого необходимо иметь электронное направление от семейного или лечащего врача и обращаться в медицинские учреждения, которые имеют договор с Национальной службой здоровья на пакет «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди гормональных исследований, которые доступны бесплатно для пациентов, включаются следующие:

Тироксин (Т4 общий, Т4 свободный)

Трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный)

Тиреотропный гормон (ТТГ)

Тиреоглобулин (ТГ)

Паратгормон (ПТГ)

Инсулин

Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин)

Кортизол (гидрокортизон)

Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ)

Пролактин

Фолликулостимулирующий гормон

Вазопрессин (АДГ)

Норадреналин

Хромогранин

Тестостерон

Эстрадиол

Инсулиноподобный фактор роста -1 (ИФР-1)

Другие исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.

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