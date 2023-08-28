Задержан агент рф, который в течение месяца наводил «грады» и «шахеды» на Херсон: ей грозит пожизненное, — СБУ

По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применив реактивные системы залпового огня и дроны-камикадзе.

Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары рф по освобожденному Херсону. Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что в последний месяц злоумышленница передавала агрессору геолокации Сил обороны.

«Женщина отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.

По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применив реактивные системы залпового огня «Град» и дроны-камикадзе «Шахед».

Всю собранную развединформацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с отметками объектов», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона.

«Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где оставляла антиукраинские комментарии», - добавили в СБУ.

При обыске у агентки изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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