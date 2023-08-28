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  1. В Україні

Затримано агентку рф, яка протягом місяця наводила «гради» і «шахеди» на Херсон: їй загрожує довічне, — СБУ

13:03, 28 серпня 2023
За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосуючи реактивні системи залпового вогню і дрони-камікадзе.
Затримано агентку рф, яка протягом місяця наводила «гради» і «шахеди» на Херсон: їй загрожує довічне, — СБУ
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Служба безпеки України затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари рф по звільненому Херсону. Про це повідомляє СБУ.

Встановлено, що протягом останнього місяця зловмисниця передавала агресору геолокації Сил оборони.

«Жінка відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.

За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосуючи реактивні системи залпового вогню «Град» і дрони-камікадзе «Шахед».

Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона.

«Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі», — додали в СБУ.

Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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