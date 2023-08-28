рф нанесла ракетний удар по Полтавській області, є загиблі і поранені

Ворог поцілив у промислове підприємство.

Фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Вночі країна-агресор росія вдарила ракетами по Полтавській області. В результаті обстрілу загинули люди, повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Ворог поцілив у промисловий об’єкт. Внаслідок атаки двоє людей загинули, двоє наразі у лікарні, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Лунін зазначив, що повністю зруйновано виробничий цех.

Тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, загиблі люди працювали у нічну зміну. Окупанти вдарили по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.

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