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На сьогодні критично важливим питанням є забезпечення Вищої ради правосуддя додатковим приміщенням корисною площею 2173,1 кв м, – ВРП

Із 2021 року Вища рада правосуддя неодноразово порушувала, зокрема перед Кабінетом Міністрів, питання необхідності забезпечення додатковими приміщеннями.

У зв’язку зі збільшенням кількості суддів ВАКС та працівників апарату на 2024 рік Антикорсуд потребує додатково 101 млн грн, – ВРП

Вищому антикорупційному суду потрібно 101 млн грн у 2024 році для забезпечення збільшення чисельності суддів та працівників апарату, – Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну та Мінфіну.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

Верховна Рада передбачила нові повноваження для Шостого апеляційного адмінсуду у справах щодо фінансування політичних партій

Справи за позовами політичних партій проти НАЗК щодо відмови або зупинення надання державного фінансування буде розглядати Шостий апеляційний адміністративний суд.

Нормативно-правові акти НАБУ та директора ДБР підлягатимуть державній реєстрації Мінюстом

Відповідні зміни передбачені законом про правотворчу діяльність, який Рада схвалила 24 серпня.

  1. В Україні

рф нанесла ракетний удар по Полтавській області, є загиблі і поранені

10:37, 28 серпня 2023
Ворог поцілив у промислове підприємство.
рф нанесла ракетний удар по Полтавській області, є загиблі і поранені
Фото: Андрій Єрмак/Телеграм
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Вночі країна-агресор росія вдарила ракетами по Полтавській області. В результаті обстрілу загинули люди, повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Ворог поцілив у промисловий об’єкт. Внаслідок атаки двоє людей загинули, двоє наразі у лікарні, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Лунін зазначив, що повністю зруйновано виробничий цех.

Тривають пошукові роботи та розбір завалів. 

Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, загиблі люди працювали у нічну зміну. Окупанти вдарили по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.

 

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