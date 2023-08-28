рф нанесла ракетный удар по Полтавской области, есть погибшие и раненые

Враг ударил по промышленному предприятию.

Фото: Андрей Ермак/Телеграм

Ночью страна-агрессор россия ударила ракетами по Полтавской области. В результате обстрела погибли люди, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Враг попал в промышленный объект. В результате атаки два человека погибли, двое сейчас в больнице, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Лунин отметил, что полностью разрушен производственный цех.

Продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, погибшие люди работали в ночную смену. Оккупанты ударили по поселку Гоголево Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения масличницы.

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