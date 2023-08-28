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На сегодня критически важным вопросом является обеспечение Высшего совета правосудия дополнительным помещением полезной площадью 2173,1 кв м, – ВСП

С 2021 года Высший совет правосудия неоднократно поднимал, в частности перед Кабинетом Министров, вопрос необходимости обеспечения дополнительными помещениями.

В связи с увеличением количества судей ВАКС и работников аппарата на 2024 год Антикорсуд нуждается дополнительно в 101 млн грн, – ВСП

Высшему антикоррупционному суду нужно 101 млн грн в 2024 году для обеспечения увеличения численности судей и работников аппарата, – Высший совет правосудия обратился в Кабмин и Минфин.

Обвиняемый бегал по залу судебного заседания, обижал судью и угрожал ей, но с ним ничего поделать не смогли

Случаи нарушения порядка в судебных заседаниях продолжают фиксироваться в судах.

Верховная Рада предусмотрела новые полномочия для Шестого апелляционного админсуда в делах о финансировании политических партий

Дела по искам политических партий против НАПК относительно отказа или остановки предоставления государственного финансирования будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд.

Нормативно-правовые акты НАБУ и директора ГБР будут подлежать государственной регистрации Минюстом

Соответствующие изменения предусмотрены законом о правотворческой деятельности, который Рада одобрила 24 августа.

  1. В Украине

рф нанесла ракетный удар по Полтавской области, есть погибшие и раненые

10:37, 28 августа 2023
Враг ударил по промышленному предприятию.
рф нанесла ракетный удар по Полтавской области, есть погибшие и раненые
Фото: Андрей Ермак/Телеграм
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Ночью страна-агрессор россия ударила ракетами по Полтавской области. В результате обстрела погибли люди, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Враг попал в промышленный объект. В результате атаки два человека погибли, двое сейчас в больнице, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Лунин отметил, что полностью разрушен производственный цех.

Продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, погибшие люди работали в ночную смену. Оккупанты ударили по поселку Гоголево Миргородского района Полтавской области. В результате взрыва возникло возгорание помещения масличницы.

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